Bauausschuss vergibt Auftrag: Feldstraße in Zwickau-Cainsdorf wird für 1,17 Millionen Euro saniert

Anwohner können aufatmen: Nach jahrelangem Warten steht der grundhafte Ausbau ihrer maroden Straße bevor. Dabei gibt es mehr als einen Straßenbelag.

Seit Jahren kämpfen die Anwohner der Feldstraße im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf für die Sanierung ihrer maroden Straße. Am 12. Mai sollen die Bauarbeiten beginnen. Der Bauausschuss will am 7. April den Auftrag für Bau und Überwachung vergeben. Geplant ist, den 445 Meter langen Abschnitt zwischen Cainsdorfer Höhe und Wilkauer Straße zu...