Bauernproteste: An diesen 23 Orten im Kreis Zwickau sind Blockaden geplant

Das Landratsamt bittet, unnötige Fahrten zu vermeiden und hat eine eigene Info-Seite eingerichtet. Busfahrer sollen vor Ort entscheiden, ob sie Umwege fahren. Wo droht ein Verkehrskollaps?

Die Einwohner des Landkreises Zwickau müssen am Montag und Dienstag mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Das Landratsamt hat dazu eine eigene Info-Seite eingerichtet. An den Autobahnauffahrten, aber auch an stark befahrenen Kreuzungen in Zwickau soll es zu Blockaden kommen.