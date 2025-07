Bauernproteste in Westsachsen: Was die Ereignisse in Zwickau vor 500 Jahren einzigartig macht

Während in Thüringen und Sachsen-Anhalt Landesaustellungen an den Bauernkrieg von 1525 erinnern, gehören die Priesterhäuser Zwickau zu den wenigen Museen in Sachsen, die sich dem Jubiläum widmen.

In vielen Ausstellungen über den Bauernkrieg vor 500 Jahren nimmt Thomas Müntzer eine zentrale Rolle ein. Schließlich führte der Prediger die Aufständischen in die letzte Schlacht bei Frankenhausen. In der Sonderschau in den Priesterhäusern kommt Müntzer nur am Rande vor. Dabei hatte der charismatische Prediger schon 1520/21 während seines... In vielen Ausstellungen über den Bauernkrieg vor 500 Jahren nimmt Thomas Müntzer eine zentrale Rolle ein. Schließlich führte der Prediger die Aufständischen in die letzte Schlacht bei Frankenhausen. In der Sonderschau in den Priesterhäusern kommt Müntzer nur am Rande vor. Dabei hatte der charismatische Prediger schon 1520/21 während seines...