Baufahrzeuge in Zwickau beschädigt – Diesel gestohlen

Zwickau
Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Was dazu bekannt ist.
Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 2. Dezember, auf Mittwoch, 3. Dezember, auf einem Firmengelände im Zwickauer Ortsteil Pöhlau Diesel gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass sich die Diebe Zugang zum Gelände an der Äußeren Dresdner Straße/Freitagstraße verschafften. Dabei wurden mehrere Baufahrzeuge beschädigt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.