Baufortschritt in Zwickaus City: Umweg um Dom fällt bald weg

Wieder wird ein Stück der Marienstraßen-Baustelle fertig. Vom Hauptmarkt gelangen Passanten ab nächster Woche direkt in die Innere Plauensche Straße.

Ab kommender Woche gibt es für Fußgänger in der Innenstadt eine Umleitung weniger. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können sie dann direkt vom Hauptmarkt in die Fußgängerzone Innere Plauensche Straße gelangen. In den vergangenen Wochen mussten alle, die vom Hauptmarkt kamen, erst um den Dom herumlaufen, um in die Einkaufspassage zu kommen....