Baumängeln am Zwickauer Konservatorium: 13 Jahre Rechtsstreit für 120.000 Euro

Zwickau
Nach Jahren des Rechtsstreits um Baumängel am Konservatorium bekommt Zwickau weniger Geld als gefordert. Die Sanierungskosten waren hoch, und bis heute sind nicht alle Schäden behoben.
13 Jahre nach dem Auftreten schwerer Baumängel am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau, die Teile des Gebäudes unter Wasser setzten, neigt sich der Rechtsstreit um Schadenersatz dem Ende zu. Das Ergebnis: Die Stadt erhält vom Verursacher deutlich weniger Geld als gefordert, und einige Mängel sind bis heute nicht beseitigt. Auch das wird...
