  • Baumängeln am Zwickauer Konservatorium: 13 Jahre Rechtsstreit für 120.000 Euro

Bei einem Teil der Gebäude des Konservatoriums war nach der Sanierung das Dach undicht.
Bei einem Teil der Gebäude des Konservatoriums war nach der Sanierung das Dach undicht. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Baumängeln am Zwickauer Konservatorium: 13 Jahre Rechtsstreit für 120.000 Euro
Von Frank Dörfelt
Nach Jahren des Rechtsstreits um Baumängel am Konservatorium bekommt Zwickau weniger Geld als gefordert. Die Sanierungskosten waren hoch, und bis heute sind nicht alle Schäden behoben.

13 Jahre nach dem Auftreten schwerer Baumängel am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau, die Teile des Gebäudes unter Wasser setzten, neigt sich der Rechtsstreit um Schadenersatz dem Ende zu. Das Ergebnis: Die Stadt erhält vom Verursacher deutlich weniger Geld als gefordert, und einige Mängel sind bis heute nicht beseitigt. Auch das wird...
