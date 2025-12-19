MENÜ
Im fertiggestellten Straßenabschnitt erfolgt demnächst noch die Endreinigung.
Im fertiggestellten Straßenabschnitt erfolgt demnächst noch die Endreinigung. Bild: Stadt Zwickau/Tiefbauamt
Zwickau
Baumaßnahmen in Zwickau: Heinrich-Heine-Straße wieder freigegeben
Redakteur
Von Luisa Ederle
Die Arbeiten hatten im August 2025 begonnen und konnten nun abgeschlossen werden.

Nach umfangreichen Erneuerungsarbeiten ist die Heinrich-Heine-Straße in Zwickau wieder befahrbar. Laut Tiefbauamt wurde der sanierte Abschnitt zwischen Clara-Zetkin-Straße und Friedrich-Engels-Straße am Donnerstagnachmittag freigegeben. Die Maßnahme startete im August dieses Jahres und war ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Wasserwerke...
