Baumaßnahmen in Zwickau: Heinrich-Heine-Straße wieder freigegeben

Zwickau
Die Arbeiten hatten im August 2025 begonnen und konnten nun abgeschlossen werden.
Nach umfangreichen Erneuerungsarbeiten ist die Heinrich-Heine-Straße in Zwickau wieder befahrbar. Laut Tiefbauamt wurde der sanierte Abschnitt zwischen Clara-Zetkin-Straße und Friedrich-Engels-Straße am Donnerstagnachmittag freigegeben. Die Maßnahme startete im August dieses Jahres und war ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Wasserwerke...
