  • Baumfällung in Mülsen sorgt für Unmut: Vogel-Idyll nach 30 Jahren zerstört

Anwohnerin Kerstin Frank-Ungethüm neben dem gefällten Baum an der Schneeberger Straße in Thurm. Bild: Ralph Köhler
Anwohnerin Kerstin Frank-Ungethüm neben dem gefällten Baum an der Schneeberger Straße in Thurm. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Baumfällung in Mülsen sorgt für Unmut: Vogel-Idyll nach 30 Jahren zerstört
Von Valentin Hermann
In Mülsen sind am Montag mehrere Bäume gefällt worden. Besonders eine Fällung sorgt für Unverständnis bei den Anwohnern.

Kerstin Frank-Ungethüm ist aufgebracht, denn eine ihrer Lieblingsstellen im Mülsener Ortsteil Thurm wurde zerstört. Der Grund: An der Schneeberger Straße, auf Höhe der Garagenhöfe, sind am Montag vier Bäume gefällt worden. Einer dieser Bäume beherbergte drei Vogelhäuser, um die sich ein Rentner seit über 30 Jahren liebevoll kümmerte....
