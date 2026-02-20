Baumfällungen im Zwickauer Stadtpark Planitz

Zwickau
Im Stadtpark Planitz wird am 21. Februar gearbeitet. Gehölze werden gefällt, um historische Sichtbeziehungen zu erhalten. Das ist noch nicht alles.
Im nördlichen Teil des Zwickauer Stadtparks Planitz finden am Samstag, 21. Februar, umfangreiche Gehölzpflege- und Fällarbeiten statt. Das Garten- und Friedhofsamt hat darüber informiert. Eine Garten- und Landschaftsbaufirma übernimmt die Arbeiten. Das Garten- und Friedhofsamt hat die nötigen Schritte mit den zuständigen Behörden...
