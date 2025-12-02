Baumpflanz-Challenge: Social-Media-Trend hinterlässt Spuren in Zwickauer Innenstadt

Bundeskanzler Friedrich Merz hat’s getan. Fußball-Profi Philipp Lahm ebenso. Und nun auch Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt. Alle pflanzten Bäume. Grund ist ein Trend, der im Internet viral geht.

Einen grünen Daumen haben sie alle. Irgendwie. Zwickaus Baubürgermeisterin Silvia Queck (parteilos) hat schon zwei Buchen gepflanzt, wie sie sagt. Ihr Kollege, Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (SPD), sagt: „Grüner Daumen? Bei Zimmerpflanzen schon.“ Für Zwickaus Oberbürgermeisterin (OB) Constance Arndt (Bürger für Zwickau) sind... Einen grünen Daumen haben sie alle. Irgendwie. Zwickaus Baubürgermeisterin Silvia Queck (parteilos) hat schon zwei Buchen gepflanzt, wie sie sagt. Ihr Kollege, Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (SPD), sagt: „Grüner Daumen? Bei Zimmerpflanzen schon.“ Für Zwickaus Oberbürgermeisterin (OB) Constance Arndt (Bürger für Zwickau) sind...