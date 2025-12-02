Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baumpflanz-Challenge: Social-Media-Trend hinterlässt Spuren in Zwickauer Innenstadt

Schippten und gossen an der Peter-Breuer-Straße (v.l.): Bürgermeister Sebastian Lasch, Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Bürgermeisterin Silvia Queck.
Schippten und gossen an der Peter-Breuer-Straße (v.l.): Bürgermeister Sebastian Lasch, Oberbürgermeisterin Constance Arndt und Bürgermeisterin Silvia Queck.
Zwickau
Baumpflanz-Challenge: Social-Media-Trend hinterlässt Spuren in Zwickauer Innenstadt
Von Elsa Middeke
Bundeskanzler Friedrich Merz hat’s getan. Fußball-Profi Philipp Lahm ebenso. Und nun auch Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt. Alle pflanzten Bäume. Grund ist ein Trend, der im Internet viral geht.

Einen grünen Daumen haben sie alle. Irgendwie. Zwickaus Baubürgermeisterin Silvia Queck (parteilos) hat schon zwei Buchen gepflanzt, wie sie sagt. Ihr Kollege, Finanzbürgermeister Sebastian Lasch (SPD), sagt: „Grüner Daumen? Bei Zimmerpflanzen schon.“ Für Zwickaus Oberbürgermeisterin (OB) Constance Arndt (Bürger für Zwickau) sind...
