Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Baustellen-Ärger in Zwickau: Weniger Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Einen Behindertenparkplatz zu finden ist in der Zwickauer City zurzeit eine Herausforderung.
Einen Behindertenparkplatz zu finden ist in der Zwickauer City zurzeit eine Herausforderung. Bild: Elsa Middeke
Einen Behindertenparkplatz zu finden ist in der Zwickauer City zurzeit eine Herausforderung.
Einen Behindertenparkplatz zu finden ist in der Zwickauer City zurzeit eine Herausforderung. Bild: Elsa Middeke
Zwickau
Baustellen-Ärger in Zwickau: Weniger Parkplätze für Menschen mit Behinderung
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil aufgrund von Baustellen Behindertenparkplätze weggefallen oder verlegt worden sind, finden Betroffene in Zwickau derzeit oft nur mit viel Mühe einen Stellplatz. Auf welche Abhilfe die Stadt verweist.

Die einzige Lösung, die Anne-Kathrin Sieber einfällt, lässt sie verärgert zurück. „Wir fahren halt weniger in die Innenstadt“, sagt die Planitzerin. Wir: Das sind Sieber, ihre Mutter und ihr Sohn. Der Achtjährige nutzt einen Rollstuhl. „Er ist mehrfach schwerstbehindert“, sagt Sieber. Ohne passenden Stellplatz fürs Auto gehe es...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:22 Uhr
1 min.
Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an
Frankreich erkennt Palästina als Staat an. (Archivbild)
Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an....
12.09.2025
3 min.
Neue Bar am Stadion in Zwickau eröffnet: Inhaber hoffen auf mehr als nur eine Handvoll Gäste
Sükrü (links) und Gülden Ince stehen vor „Lina’s Bar“, benannt nach ihrem jüngsten Kind.
Am Westsachsenstadion gibt es seit Kurzem ein neues Lokal: „Lina’s Bar“. Im Keller. Dort bewegt sich trotz Neueröffnung zurzeit auch die Stimmung der Betreiber. Wie sie Laune und Gästezahl heben wollen.
Elsa Middeke
06:30 Uhr
3 min.
Wieder Beschwerden wegen Rastplatz an der Mulde in Zwickau: Unbekannte beschmieren Pavillon
Unbekannte haben die Meeresmotive am Pavillon mit Sprüchen verunstaltet.
Anwohner haben zwar erreicht, dass nicht mehr gegrillt werden darf – zufrieden sind sie aber nicht. Denn mit Lärm und Müll haben sie noch immer zu kämpfen.
Frank Dörfelt
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel