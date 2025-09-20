Baustellen-Ärger in Zwickau: Weniger Parkplätze für Menschen mit Behinderung

Weil aufgrund von Baustellen Behindertenparkplätze weggefallen oder verlegt worden sind, finden Betroffene in Zwickau derzeit oft nur mit viel Mühe einen Stellplatz. Auf welche Abhilfe die Stadt verweist.

Die einzige Lösung, die Anne-Kathrin Sieber einfällt, lässt sie verärgert zurück. „Wir fahren halt weniger in die Innenstadt“, sagt die Planitzerin. Wir: Das sind Sieber, ihre Mutter und ihr Sohn. Der Achtjährige nutzt einen Rollstuhl. „Er ist mehrfach schwerstbehindert“, sagt Sieber. Ohne passenden Stellplatz fürs Auto gehe es... Die einzige Lösung, die Anne-Kathrin Sieber einfällt, lässt sie verärgert zurück. „Wir fahren halt weniger in die Innenstadt“, sagt die Planitzerin. Wir: Das sind Sieber, ihre Mutter und ihr Sohn. Der Achtjährige nutzt einen Rollstuhl. „Er ist mehrfach schwerstbehindert“, sagt Sieber. Ohne passenden Stellplatz fürs Auto gehe es...