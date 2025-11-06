Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baustellen auf der Bahnlinie zwischen Zwickau und Chemnitz sorgen noch bis Dezember für Verspätungen

Ein Regionalexpress der MRB hält auf dem Zwickauer Hauptbahnhof.
Ein Regionalexpress der MRB hält auf dem Zwickauer Hauptbahnhof. Bild: Ralph Koehler/Archiv
Zwickau
Baustellen auf der Bahnlinie zwischen Zwickau und Chemnitz sorgen noch bis Dezember für Verspätungen
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Weil die Deutsche Bahn Schwellen austauscht, steht teils nur ein Gleis für die Züge zur Verfügung. Die MRB spricht von einer deutlich gesunkenen Pünktlichkeit – und übt Kritik am Baustellenmanagement.

Verspätungen, Abfahrtsgleise, die sich kurzfristig ändern, Züge, die nicht im Takt fahren: Wer mit der Bahn zwischen Zwickau, Chemnitz, Dresden und Hof unterwegs ist, muss sich auf Unregelmäßigkeiten einstellen. Seit dieser Woche fahren die Züge der Linien RE 3 und RB 30 zwar wieder durch – zuvor mussten Fahrgäste zwischen...
16.10.2025
2 min.
Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau.
Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.
Jens Arnold
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
03.11.2025
2 min.
Drei Stunden ohne Toilette: Vandalismus legt WCs im Regionalexpress von Dresden über Freiberg nach Hof lahm
In einem Regionalexpress 3 von Dresden über Freiberg nach Hof waren alle WCs defekt (Symbolbild).
Fahrgäste des Regionalexpress 3 RE 74006 von Dresden über Freiberg, Chemnitz, Zwickau und Plauen nach Hof mussten auf einer Fahrt ohne funktionierende WCs auskommen.
Heike Hubricht
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
