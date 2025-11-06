Baustellen auf der Bahnlinie zwischen Zwickau und Chemnitz sorgen noch bis Dezember für Verspätungen

Zwickau
Weil die Deutsche Bahn Schwellen austauscht, steht teils nur ein Gleis für die Züge zur Verfügung. Die MRB spricht von einer deutlich gesunkenen Pünktlichkeit – und übt Kritik am Baustellenmanagement.
Verspätungen, Abfahrtsgleise, die sich kurzfristig ändern, Züge, die nicht im Takt fahren: Wer mit der Bahn zwischen Zwickau, Chemnitz, Dresden und Hof unterwegs ist, muss sich auf Unregelmäßigkeiten einstellen. Seit dieser Woche fahren die Züge der Linien RE 3 und RB 30 zwar wieder durch – zuvor mussten Fahrgäste zwischen...
