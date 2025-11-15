Baustellen-Chaos auf Westsachsens Zugstrecken: Warum man als Pendler oft verzweifelt

Verspätungen und verpasste Anschlüsse: Bauarbeiten rund um Zwickau stellen Reisende derzeit auf die Probe. „Freie Presse“-Reporter Jim Kerzig berichtet von seinen Erfahrungen.

Montagmorgen, 8 Uhr, Zwickauer Hauptbahnhof. Eigentlich sollte hier vor wenigen Minuten die S-Bahn 5X einfahren, die nach kurzem Halt wieder in Richtung Halle umkehrt. Eine weiß hinterlegte Uhrzeit an der Anzeige verheißt jedoch nichts Gutes: Der Zug hat Verspätung und wird nicht pünktlich losfahren. Ich ahne, dass ich den Anschluss in...