Bedrohung für die Innenstadt? Umgang mit neuem Rewe am Zwickauer Stadtrand wirft Fragen auf

Die Zwickauer Stadtverwaltung will einen neuen Rewe am Ortsausgang verhindern. Die Begründung, dass die Innenstadt darunter leiden würde, kauft ihr der Stadtrat nicht ab.

Jonas Dünzel wirft noch einen Blick auf die Datumsanzeige seines Smartphones, dann sagt der AfD-Fraktionsvize mit einem schelmischen Lächeln: „Ich muss noch einmal auf den Tag schauen, wir haben den 25. September. Ich hätte nie gedacht, dass ich Herrn Wetzel einmal zustimmen werde, aber heute ist es soweit.“ Grünen-Stadtrat Wolfgang...