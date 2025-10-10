Befürchtungen von Kunden und Mitarbeitern werden wahr: Der Zwickauer Einrichtungsmarkt Hammer wird geschlossen

Zwickau
Zwickaus Hammer-Markt in Schedewitz spürt die Auswirkungen der Insolvenz des Mutterkonzerns. Er wird geschlossen. Nur wann steht noch nicht fest. Schon jetzt gibt es Einschränkungen.
Auf den ersten Blick scheint alles normal. Auf dem Parkplatz des Zwickauer Einrichtungsmarktes Hammer an der Oskar-Arnold-Straße stehen Autos, Kunden betreten das Geschäft, Mitarbeiter bedienen sie. Doch der Schein trügt. Die Stimmung ist gedrückt, über dem Markt schwebte mehrere Wochen das Damoklesschwert der Schließung. Kunden und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.