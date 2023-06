Begeistert von Gastgeber Zwickau: "Jugend musiziert"-Preisträger nehmen tolle Eindrücke mit heim

Mal schnell auf Zuruf von Hamburg nach Zwickau kommen. Turbulent ist es zugegangen am Montagnachmittag in der Hansestadt an der Elbe. "Das war alles ein bisschen hektisch. Um 14 Uhr kam der Anruf: Ihr sollte morgen kommen. Da haben wir noch schnell die Bahn rausgesucht und in der Schule Bescheid gesagt. Das war sehr krass", erzählt Magdalena...