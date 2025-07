Bei VW in Zwickau beginnen die Werksferien – erhalten die Mitarbeiter Urlaubsgeld?

Ab dem 14. Juli laufen in Mosel drei Wochen lang keine Autos vom Band. Warum arbeiten in dieser Zeit trotzdem Hunderte Beschäftigte in den Hallen?

Normalerweise sind die Parkplätze am VW-Werk in Zwickau gut gefüllt. Nicht selten finden Beschäftigte einen Stellplatz nur in einiger Entfernung zu den Werkstoren. Ab nächster Woche wird das anders sein. Am 14. Juli beginnt der dreiwöchige Werksurlaub. Bis zum 1. August wird in Mosel kein Auto produziert. Ganz leer werden die Parkplätze... Normalerweise sind die Parkplätze am VW-Werk in Zwickau gut gefüllt. Nicht selten finden Beschäftigte einen Stellplatz nur in einiger Entfernung zu den Werkstoren. Ab nächster Woche wird das anders sein. Am 14. Juli beginnt der dreiwöchige Werksurlaub. Bis zum 1. August wird in Mosel kein Auto produziert. Ganz leer werden die Parkplätze...