Beide Autos abgeschleppt: Unfall in Zwickau sorgt für fünfstelligen Sachschaden

In Zwickau Pölbitz missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt und stieß mit einer anderen zusammen. Beide sind unverletzt.

Am Freitagmorgen mussten zwei Autos in Zwickau-Pölbitz nach einem Unfall abgeschleppt werden. Wie die Polizeidirektion Zwickau berichtet, wollte eine 27-jährige BMW-Fahrerin gegen 7 Uhr früh den Garagenkomplex an der Schlachthofstraße verlassen und Richtung Leipziger Straße fahren. Sie bog links auf die Schlachthofstraße ein, wo eine...