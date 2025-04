Beim Spendenlauf in Kirchberg zählte jede Runde

In Kirchberg hat es einen Spendenlauf mit 300 Teilnehmern gegeben. Die Einnahmen fließen ins Projekt „Freilichtbühne“ mit dem die Stadt beim MDR-Frühlingserwachen dabei ist.

300 Teilnehmer sind am Mittwoch in Kirchberg bei einem Spendenlauf gestartet. Der Erlös der Aktion, an der sich Schülerinnen und Schüler von vier Kirchberger Schulen beteiligten, ist für die Freilichtbühne am Borberg bestimmt. Diese soll im Rahmen der Aktion „Frühlingserwachen“ des MDR-Fernsehens eine Frischekur erhalten....