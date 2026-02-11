MENÜ
Ben Zucker gibt am 24. Februar ein Konzert in Zwickau.
Ben Zucker gibt am 24. Februar ein Konzert in Zwickau. Bild: Jens Kalaene/dpa/Archiv
Zwickau
Ben Zucker macht mit „Kämpferherz“-Tour Station in Zwickau
Von Jens Arnold
Das Konzert findet am 24. Februar in der Sparkassen-Arena statt. Der Veranstalter spricht von gigantischen Bühnenbildern, eindrucksvollen Visuals und einer intensiven Lichtshow.

Ben Zucker gibt mit seiner neuen „Kämpferherz“-Arena-Produktion und seiner Liveband in ganz Deutschland Konzerte – es ist die größte Tour seiner bisherigen Karriere. Am 24. Februar macht der Pop-Schlagerkünstler Station in Zwickau, wo er in der Sparkassen-Arena auftritt.
