Benefizkonzert in Zwickau zugunsten der Telefonseelsorge

Freundes- und Förderkreis lädt zu Konzert mit Paul Hoorn und der Kapelye Corazón ins Robert-Schumann-Konservatorium ein.

„Karawane der Sehnsucht. Gesänge in frostigen Zeiten“ heißt das Programm, mit dem Paul Hoorn und die Kapelye Corazón am Sonntag im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau gastieren. Beginn ist 16 Uhr, Eintritt frei, es werden Spenden gesammelt. Die Veranstaltung ist ein Benefizkonzert, das der Freundes- und Förderkreis der Telefonseelsorge...