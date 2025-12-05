Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Förderkreis der Telefonseelsorge Südwestsachsen veranstaltet ein Benefizkonzert.
Der Förderkreis der Telefonseelsorge Südwestsachsen veranstaltet ein Benefizkonzert.
Zwickau
Benefizkonzert in Zwickau zugunsten der Telefonseelsorge
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freundes- und Förderkreis lädt zu Konzert mit Paul Hoorn und der Kapelye Corazón ins Robert-Schumann-Konservatorium ein.

„Karawane der Sehnsucht. Gesänge in frostigen Zeiten“ heißt das Programm, mit dem Paul Hoorn und die Kapelye Corazón am Sonntag im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau gastieren. Beginn ist 16 Uhr, Eintritt frei, es werden Spenden gesammelt. Die Veranstaltung ist ein Benefizkonzert, das der Freundes- und Förderkreis der Telefonseelsorge...
