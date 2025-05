Beratungen zur Rente: Ehemalige Rentenberaterin macht ihren früheren Beruf zum Hobby

Seit dem 19. Mai kann Kerstin Ebert als ehrenamtliche Mitarbeiterin Ratsuchende zum Thema Rente beraten. Sie darf weit mehr als Anträge entgegenzunehmen.

Was macht eine Rentenberaterin nach dem Berufsende? Sie berät weiterhin Versicherte in Rentenfragen – nun ehrenamtlich. Kerstin Ebert arbeitete 30 Jahre bei der Deutschen Rentenversicherung am Hauptmarkt in Zwickau. Seit einem Jahr ist sie im Ruhestand, doch das Thema Rente lässt sie nicht los. Deshalb hat sie ihren früheren Beruf zum Hobby...