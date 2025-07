Bergbaugeschichte in Zwickau: Nur noch verblasste Erinnerungen?

Zwickau blickt auf eine lange Bergbautradition zurück. Doch im Stadtbild erinnert eher wenig daran. Wie kann das kollektive und emotionale Erbe lebendig gehalten werden?

An die Wendezeit in Westsachsen erinnert sich Constanze John genau. 1988 kam sie als junge Frau nach Zwickau, wohnte mit ihren beiden Söhnen in der Lothar-Streit-Straße. In unmittelbarer Nähe befand sich die Kokerei „August Bebel“, wo Steinkohle zu Koks verarbeitet wurde. Eine enorme Umweltbelastung, die sie erschüttert habe: „Die...