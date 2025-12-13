Bergparade marschiert am Samstag durch Zwickauer Innenstadt: Route, Uhrzeiten und Tipps für Zuschauer

Ein Höhepunkt in der Adventszeit, der garantiert Massen in die Stadt lockt: Am Samstag vorm dritten Advent steigt traditionell die Zwickauer Bergparade. Diesmal wieder auf der gewohnten Strecke.

Die Zwickauer Bergparade kehrt am 13. Dezember auf ihre traditionelle Bühne zurück. Nach einem Jahr an einem Ausweichstandort endet der Umzug wieder im Domhof – einem Ort, der für viele untrennbar mit traditionellem Flair verbunden ist. „Wir sind Gott sei Dank wieder an altbewährter Stelle zurück“, sagt Ray Lätzsch, Landesvorsitzender...