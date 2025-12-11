Bernd-Lutz Lange liest am Freitagabend in Zwickau aus seinem neuen Buch „Café Continental“

Der Autor schaut zur Lesung wieder mal vorbei in seiner alten Heimat, wo er aufgewachsen ist.

Bernd-Lutz Lange liest am Freitag, 19.30 Uhr im Haus der Sparkasse Zwickau aus seinem Buch „Café Continental“. In dem nimmt der Wahl-Leipziger die Leser mit auf eine literarische Reise durch die letzten 60 Jahre, mit leisem Humor, einem Schuss Satire und einem Hauch Melancholie. Das fiktive „Café Continental“ ist ein beliebter Treffpunkt...