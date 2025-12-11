MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Bernd-Lutz Lange liest am Freitagabend in Zwickau aus seinem neuen Buch „Café Continental“

Bild: Ludmila Thiele
Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Bernd-Lutz Lange liest am Freitagabend in Zwickau aus seinem neuen Buch „Café Continental“
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Autor schaut zur Lesung wieder mal vorbei in seiner alten Heimat, wo er aufgewachsen ist.

Bernd-Lutz Lange liest am Freitag, 19.30 Uhr im Haus der Sparkasse Zwickau aus seinem Buch „Café Continental“. In dem nimmt der Wahl-Leipziger die Leser mit auf eine literarische Reise durch die letzten 60 Jahre, mit leisem Humor, einem Schuss Satire und einem Hauch Melancholie. Das fiktive „Café Continental“ ist ein beliebter Treffpunkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
02.12.2025
2 min.
Neues Leben für altes Umspannwerk in Zwickau: Das sind die Pläne der Sparkasse
Dirk Ebersbach von der Sparkasse (v. l.), Architekt Michael Uhlig und Projektsteurer Ulrich Hostmann im alten Umspannwerk.
Transformation in Zwickau: Im Hof der Sparkasse Zwickau entsteht ein modernes Veranstaltungszentrum. Wie die Architekten den Charakter des Gebäudes bewahren wollen.
Holger Weiß
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
28.11.2025
1 min.
Im geschmückten Bus auf Tour: Weihnachtsmann besucht am Samstag Zwickauer Stadtteile
Die Weihnachtsmannfahrt hat in Zwickau inzwischen schon eine lange Tradition.
Kinder, aufgepasst: Über zehn Stationen führt eine ganz besondere Fahrt. Es geht um 10 Uhr in Planitz los und endet fünf Stunden später in Crossen.
Thomas Croy
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel