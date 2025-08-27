Berufsfachschule am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau startet mit Rekordzahl an Schülern in das neue Ausbildungsjahr

Zwickau
140 junge Leute beginnen am Montag ihre Berufsausbildung. Es gibt auch eine Neuerung. 83 Absolventen erhalten zuvor ihre Zeugnisse.
Die Medizinische Berufsschule des Heinrich-Braun-Klinikums (HBK) in Zwickau startet mit einer Rekordzahl von Berufsschülern in das neue Ausbildungsjahr. 140 junge Leute beginnen am Montag ihre Ausbildung. Wie das HBK mitteilte, sind sechs Klassen vorgesehen – drei Pflegefachkraftklassen sowie jeweils eine für Krankenpflegehelfer,...
