Regionale Nachrichten und News
Mit fünf Fahrzeugen war die Berufsfeuerwehr am Poetenweg in Zwickau.
Mit fünf Fahrzeugen war die Berufsfeuerwehr am Poetenweg in Zwickau.
Zwickau
Berufsfeuerwehr am Poetenweg in Zwickau im Einsatz: Was war da los?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Alarmierung ist am Mittwochnachmittag erfolgt. Der Rettungsdienst musste an der Einsatzstelle zwei Personen durchchecken. Was bisher bekannt ist.

Mit fünf Fahrzeugen war die Berufsfeuerwehr am Mittwochnachmittag im Stadtzentrum von Zwickau im Einsatz. Die Alarmierung ist gegen 16.30 Uhr erfolgt – aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Poetenweg.
