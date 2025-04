Berufsfeuerwehr in Zwickau: Helfer müssen am Montagabend zweimal innerhalb von rund zwei Stunden ausrücken

Unterstützung gab es von Kräften aus Marienthal und Oberhohndorf. Was zu den Einsätzen am Alten Steinweg und an der Industrierandstraße bekannt ist.

Doppel-Einsatz für die Berufsfeuerwehr in Zwickau am Montagabend. Die Floriansjünger übernahmen – gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Marienthal – die Löscharbeiten nach einem Heckenbrand auf einem Grundstück an der Industrierandstraße. Sie wurden gegen 20 Uhr alarmiert. Hecke und Bäume standen auf einer Länge von rund 40...