Berufsinfotage in Zwickau: Wo Jugendliche ihrem Traumberuf näherkommen

Bei den Berufsinfotagen in der Sparkassen-Arena haben sich am Samstag und Sonntag 89 Aussteller präsentiert. Welche Vorstellungen haben die Besucher von ihrer Zukunft?

Wie geht es nach der Schule weiter? Obwohl Lotta Herold erst 13 Jahre alt ist, hat sie einen konkreten Fahrplan. „Mein Wunsch ist es, in Richtung Lehramt gehen, weil ich gern mit Kindern arbeite“, sagt die Blankenhainerin. Sie hat am Wochenende die Berufsinfotage in der Sparkassen-Arena (ehemals Stadthalle) in Zwickau genutzt, um sich nach...