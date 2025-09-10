Berufsinfotage Zwickau bieten Orientierung für Ausbildung, Studium und Beruf

Die Messe spricht nicht nur Jugendliche an, die bald vor der Berufswahl stehen, sondern auch Eltern, die ihre Kinder dabei unterstützen möchten, und Erwachsene, die eine neue Perspektive suchen.

„Was mache ich nach der Schule?“ – diese Frage stellen sich viele Jugendliche in Zwickau und Umgebung. Eltern sind oft ebenso gespannt wie ihre Kinder, welchen Weg es künftig gehen soll. Mögliche Antworten darauf versprechen die Berufsinfotage Zwickau, die am 13. und 14. September in der Stadthalle – nun unter dem neuen Namen... „Was mache ich nach der Schule?“ – diese Frage stellen sich viele Jugendliche in Zwickau und Umgebung. Eltern sind oft ebenso gespannt wie ihre Kinder, welchen Weg es künftig gehen soll. Mögliche Antworten darauf versprechen die Berufsinfotage Zwickau, die am 13. und 14. September in der Stadthalle – nun unter dem neuen Namen...