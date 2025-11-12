Beschädigte Kabel und zu schwere Klimaanlagen: Neue Details zu Mängeln auf der Zwickauer Gefängnis-Baustelle

Auf Anfrage der AfD listet Finanzminister Christian Piwarz alle aufgetretenen Schwierigkeiten auf. Er nennt auch die Höhe der laufenden Kosten, die auf dem Gelände trotz des Baustopps anfallen.

Wer das ganze Dokument aufmerksam durchlesen will, muss sich Zeit nehmen. Auf 56 Seiten hat Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) eine Große Anfrage der AfD-Landtagsfraktion zum völlig verkorksten Zwickauer Gefängnisneubau beantwortet. Die AfD hatte 108 Einzelfragen eingereicht: zu den Altlasten auf dem ehemaligen RAW-Gelände in... Wer das ganze Dokument aufmerksam durchlesen will, muss sich Zeit nehmen. Auf 56 Seiten hat Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) eine Große Anfrage der AfD-Landtagsfraktion zum völlig verkorksten Zwickauer Gefängnisneubau beantwortet. Die AfD hatte 108 Einzelfragen eingereicht: zu den Altlasten auf dem ehemaligen RAW-Gelände in...