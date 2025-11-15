Besonderer Buchladen in Zwickau eröffnet: „Booklovers“ erobert Leser-Herzen im Sturm

Bereits vor der Eröffnung standen erste Leseratten an. Bücherfans aus der Region Zwickau, dem Erzgebirge und Chemnitz stürmten den kleinen Laden mit seinem speziellen Sortiment. Und verließen ihn mit noch viel mehr als Büchern.

Wer sich am Samstagmorgen in Lilly Hofmanns Buchladen „Booklovers“ in Zwickau umdrehen will, hat‘s schwer. Wenige Minuten, nachdem Hofmann (24) eröffnet hat, drängeln sich in dem Raum so viele Neugierige, dass kaum noch die Bücher zu sehen sind. Vor allem eine Zielgruppe hat der Laden, wie es ihn in Sachsen bisher nicht gegeben hat,... Wer sich am Samstagmorgen in Lilly Hofmanns Buchladen „Booklovers“ in Zwickau umdrehen will, hat‘s schwer. Wenige Minuten, nachdem Hofmann (24) eröffnet hat, drängeln sich in dem Raum so viele Neugierige, dass kaum noch die Bücher zu sehen sind. Vor allem eine Zielgruppe hat der Laden, wie es ihn in Sachsen bisher nicht gegeben hat,...