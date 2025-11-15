Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Besonderer Buchladen in Zwickau eröffnet: „Booklovers“ erobert Leser-Herzen im Sturm

Riesengroßer Andrang herrschte bei der Eröffnung von Zwickaus neuem Buchladen „Booklovers“.
Riesengroßer Andrang herrschte bei der Eröffnung von Zwickaus neuem Buchladen „Booklovers“. Bild: Ralph Köhler
Riesengroßer Andrang herrschte bei der Eröffnung von Zwickaus neuem Buchladen „Booklovers“.
Riesengroßer Andrang herrschte bei der Eröffnung von Zwickaus neuem Buchladen „Booklovers“. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Besonderer Buchladen in Zwickau eröffnet: „Booklovers“ erobert Leser-Herzen im Sturm
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits vor der Eröffnung standen erste Leseratten an. Bücherfans aus der Region Zwickau, dem Erzgebirge und Chemnitz stürmten den kleinen Laden mit seinem speziellen Sortiment. Und verließen ihn mit noch viel mehr als Büchern.

Wer sich am Samstagmorgen in Lilly Hofmanns Buchladen „Booklovers“ in Zwickau umdrehen will, hat‘s schwer. Wenige Minuten, nachdem Hofmann (24) eröffnet hat, drängeln sich in dem Raum so viele Neugierige, dass kaum noch die Bücher zu sehen sind. Vor allem eine Zielgruppe hat der Laden, wie es ihn in Sachsen bisher nicht gegeben hat,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:26 Uhr
5 min.
Rentenstreit mit JU - Merz enttäuscht den Parteinachwuchs
Redete dem Parteinachwuchs nicht gerade nach dem Mund: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Mit Spannung hatte die Junge Union darauf gewartet, was Kanzler Merz zur Rentendebatte sagen würde. Als er dann aber sprach, wurde es in der Halle in Rust immer leiser.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
05.11.2025
4 min.
Neue Buchhandlung „Booklovers“ in Zwickau lockt junge Leser mit Romance, Fantasy, Thrillern und mehr
Bis Mitte November soll alles fertig sein: Lilly Hofmann räumt fleißig Lesestoff in ihrem künftigen Geschäft „Booklovers“ ein.
Fans von romantischen, fantastischen oder spannenden Büchern erwartet ein extra auf sie zugeschnittener Laden. Dort lässt sich nicht nur fachsimpeln und shoppen, sondern auch beim Kaffee schmökern. Dabei ist die Chefin gar keine gelernte Buchhändlerin.
Elsa Middeke
10.11.2025
3 min.
Zwickauer Imbiss serviert Flammlachs, Haxenfetzensemmel und mehr: „Wir wollten weg von klassischer Grillware“
Anna-Lena Dienel und Sebastian Olzscha servieren in ihrer Imbisshütte in Zwickau unter anderem Flammlachs.
Bei „Olzschis Schlemmerhütte“ ist der Name Programm: Die Betreiber geben sich nicht mit Pommes zufrieden. Für den Weihnachtsmarkt grillen sie mit dem „Zwickauer Domhofzipfel“ eine äußerst spezielle Wurst.
Elsa Middeke
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
Mehr Artikel