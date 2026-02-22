Bestsellerautorin Antonia Wesseling live in Zwickau

Zwickau
Literatur in der Kevin-Brewery: Antonia Wesseling und Musiker Dominik Klein schaffen ein Erlebnis. Elodies Geschichte entfaltet sich vor den Zuhörern.
Eine Lesung der Autorin Antonia Wesseling unter Begleitung des Musikers Dominik Klein findet am 28. Februar, 19 Uhr, in der Kevin-Brewery, Seilerstraße 1, in Zwickau statt. Das kündigte Lilly Hofmann von der Booklovers-Buchhandlung als Veranstalterin an. Wesseling veröffentlicht Videos auf ihrem Youtube-Kanal, in denen sie Buchempfehlungen...
