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Gastwirt Bastian Heidenreich hat mit der Umgestaltung vom „Gasthaus 1470“ bei den Gästen ins Schwarze getroffen.
Gastwirt Bastian Heidenreich hat mit der Umgestaltung vom „Gasthaus 1470“ bei den Gästen ins Schwarze getroffen. Foto: Ralph Köhler
Der Chefkoch im „Gasthaus 1470“ ist Arman Ayvzyan. Er stammt aus Armenien.
Der Chefkoch im „Gasthaus 1470“ ist Arman Ayvzyan. Er stammt aus Armenien. Foto: Ralph Köhler
Die beliebten Rippchen werden das ganze Jahr über gegrillt.
Die beliebten Rippchen werden das ganze Jahr über gegrillt. Foto: Ralph Köhler
Gastwirt Bastian Heidenreich hat mit der Umgestaltung vom „Gasthaus 1470“ bei den Gästen ins Schwarze getroffen.
Gastwirt Bastian Heidenreich hat mit der Umgestaltung vom „Gasthaus 1470“ bei den Gästen ins Schwarze getroffen. Foto: Ralph Köhler
Der Chefkoch im „Gasthaus 1470“ ist Arman Ayvzyan. Er stammt aus Armenien.
Der Chefkoch im „Gasthaus 1470“ ist Arman Ayvzyan. Er stammt aus Armenien. Foto: Ralph Köhler
Die beliebten Rippchen werden das ganze Jahr über gegrillt.
Die beliebten Rippchen werden das ganze Jahr über gegrillt. Foto: Ralph Köhler
Zwickau
Betreiber erfinden Zwickauer „Gasthaus 1470“ neu: „Unsere Rippchen sind der Renner“
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Vor einem guten Jahr eröffneten Bastian und Sophie Heidenreich das beliebte Lokal in Zwickau mit verändertem Konzept. Zuvor hatte es anderthalb Jahre leer gestanden. Der März bringt dort einige Neuerungen.

Als Bastian und Sophie Heidenreich das geschlossene „Gasthaus 1470“ zum ersten Mal betraten, hätten sie sich nicht träumen lassen, dort etwa anderthalb Jahre später Gäste zu empfangen. „Wir waren eigentlich vor allem neugierig, wie es wohl von innen aussieht“, sagt Bastian Heidenreich (32). „Dann haben wir uns gleich in das Gasthaus...
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