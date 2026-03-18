Betreiber erfinden Zwickauer „Gasthaus 1470“ neu: „Unsere Rippchen sind der Renner“

Vor einem guten Jahr eröffneten Bastian und Sophie Heidenreich das beliebte Lokal in Zwickau mit verändertem Konzept. Zuvor hatte es anderthalb Jahre leer gestanden. Der März bringt dort einige Neuerungen.

Als Bastian und Sophie Heidenreich das geschlossene „Gasthaus 1470“ zum ersten Mal betraten, hätten sie sich nicht träumen lassen, dort etwa anderthalb Jahre später Gäste zu empfangen. „Wir waren eigentlich vor allem neugierig, wie es wohl von innen aussieht“, sagt Bastian Heidenreich (32). „Dann haben wir uns gleich in das Gasthaus...