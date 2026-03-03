Zwickau
Zwickau. Im VW-Werk treten so viele Kandidaten wie noch nie zur Betriebsratswahl an. Mit Kritik wird dabei nicht gespart. Ein Gespräch mit den jetzigen Vorsitzenden über Frust in der Belegschaft, hohe Krankenstände, schwierige Versetzungen und die Rolle der IG Metall.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 03.03.2026 | 17:30 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG