Betriebsratsvorsitzende über die Lage bei VW Zwickau: „Sehen nicht, dass hier etwas schief läuft“

Zwickau. Im VW-Werk treten so viele Kandidaten wie noch nie zur Betriebsratswahl an. Mit Kritik wird dabei nicht gespart. Ein Gespräch mit den jetzigen Vorsitzenden über Frust in der Belegschaft, hohe Krankenstände, schwierige Versetzungen und die Rolle der IG Metall.