  • Betriebsratsvorsitzende über die Lage bei VW Zwickau: „Sehen nicht, dass hier etwas schief läuft“

Leiten den Betriebsrat im Werk Zwickau seit September 2025: Mike Rösler (re.) und Mario Albert. Sie treten beide wieder zur Wahl an.
Vom 10. bis 13. März wird im Zwickauer VW-Werk ein neuer Betriebsrat gewählt. 35 Plätze sind zu besetzen.
Zwei VW-Werker in Zwickau beim Zerlegen eines Fahrzeugs. Das Recycling soll als drittes Standbein etabliert werden.
Leiten den Betriebsrat im Werk Zwickau seit September 2025: Mike Rösler (re.) und Mario Albert. Sie treten beide wieder zur Wahl an.
Vom 10. bis 13. März wird im Zwickauer VW-Werk ein neuer Betriebsrat gewählt. 35 Plätze sind zu besetzen.
Zwei VW-Werker in Zwickau beim Zerlegen eines Fahrzeugs. Das Recycling soll als drittes Standbein etabliert werden.
Zwickau
Betriebsratsvorsitzende über die Lage bei VW Zwickau: „Sehen nicht, dass hier etwas schief läuft“
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zwickau. Im VW-Werk treten so viele Kandidaten wie noch nie zur Betriebsratswahl an. Mit Kritik wird dabei nicht gespart. Ein Gespräch mit den jetzigen Vorsitzenden über Frust in der Belegschaft, hohe Krankenstände, schwierige Versetzungen und die Rolle der IG Metall.

Erschienen am: 03.03.2026 | 17:30 Uhr
