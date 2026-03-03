MENÜ
  • Betriebsratsvorsitzende über die Lage im VW-Werk Zwickau: „Sehen nicht, dass hier etwas schief läuft“

Leiten den Betriebsrat im Werk Zwickau seit September 2025: Mike Rösler (re.) und Mario Albert. Sie treten beide wieder zur Wahl an.
Leiten den Betriebsrat im Werk Zwickau seit September 2025: Mike Rösler (re.) und Mario Albert. Sie treten beide wieder zur Wahl an. Bild: Ralph Köhler
Vom 10. bis 13. März wird im Zwickauer VW-Werk ein neuer Betriebsrat gewählt. 35 Plätze sind zu besetzen.
Vom 10. bis 13. März wird im Zwickauer VW-Werk ein neuer Betriebsrat gewählt. 35 Plätze sind zu besetzen. Bild: Ralph Köhler
Zwei VW-Werker in Zwickau beim Zerlegen eines Fahrzeugs. Das Recycling soll als drittes Standbein etabliert werden.
Zwei VW-Werker in Zwickau beim Zerlegen eines Fahrzeugs. Das Recycling soll als drittes Standbein etabliert werden. Bild: Ralph Köhler
Betriebsratsvorsitzende über die Lage im VW-Werk Zwickau: „Sehen nicht, dass hier etwas schief läuft“
Von Jan-Dirk Franke
Zwickau. Im VW-Werk treten so viele Kandidaten wie noch nie zur Betriebsratswahl an. Mit Kritik wird dabei nicht gespart. Ein Gespräch mit den jetzigen Vorsitzenden über Frust in der Belegschaft, hohe Krankenstände, schwierige Versetzungen und die Rolle der IG Metall.

Erschienen am: 03.03.2026 | 17:30 Uhr
