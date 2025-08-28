Betrüger bringen Senioren im Landkreis Zwickau um ihr Geld

Drei Fälle von Online-Betrug in Zwickau und dem Crimmitschauer Umland sind der Polizei allein am Mittwoch angezeigt worden.

Zwickau, Crimmitschau. Online-Betrüger haben mehrere Menschen im Landkreis Zwickau um Ersparnisse gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine Zwickauer Seniorin über eine Online-Anzeige auf eine Internetseite gelangt, auf der angebliche Anlagemöglichkeiten für Kryptowährungen angeboten wurden. Die Frau habe ihre Telefonnummer angegeben und sei von einer angeblichen Investment-Beraterin angerufen worden. Nach einer ersten Zahlung von 250 Euro überwies die Seniorin insgesamt 12.000 Euro auf fremde Konten. Anschließend brach der Kontakt zur Beraterin ab und die Internetseite war nicht mehr zu finden.

Im zweiten Fall gelangte eine Zwickauerin über die Plattform Tiktok auf ein vorgetäuschtes Investmentangebot. Für geringe Einzahlungsbeträge wurden innerhalb weniger Stunden sehr hohe Gewinne versprochen. Für angebliche Steuern und Auszahlungsgebühren überwies die Frau knapp 1500 Euro auf ausländische Konten.

Im dritten Fall hatte ein Senior aus dem Crimmitschauer Umland im Internet zum Thema Festgeldanlagen recherchiert. Dabei stieß er auf ein angebliches Anlageunternehmen in der Schweiz. Nachdem er per E-Mail vorgetäuschte Vertragsunterlagen erhalten hatte, überwies er knapp 30.000 Euro. Später stellte sich heraus, dass eine Firma unter dem angegebenen Namen existiert, jedoch keinen Internetauftritt hat. (mib)