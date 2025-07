Betrug mit Kryptowährung häuft sich in Region Zwickau: „Täter quetschen Betroffene bis zum letzten Hemd aus“

62.000 Euro in Werdau, 135.000 Euro in Zwickau und sogar 400.000 Euro in Glauchau: Diese Summen haben kürzlich Opfer von Online-Betrügern verloren. Täter nutzen besondere Köder. Auf welche Warnzeichen Anleger achten sollten.

35.000 Euro hatte ein Glauchauer über eine Finanz-Plattform in Kryptowährung investiert. Als sich vermeintliche Plattform-Mitarbeiter meldeten, gestattete er ihnen, auf seine Software zuzugreifen. Am Ende war er 400.000 Euro los. Vorfälle, bei denen Menschen durch angebliche Investitionen in Kryptowährung über den Tisch gezogen werden,...