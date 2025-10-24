Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Betrugsmasche in Zwickau: PC durch Schadsoftware gesperrt, falsche Microsoft-Mitarbeiterin will „helfen“

Ein Zwickauer wurde mit einer falschen Microsoft-Hotline betrogen.
Ein Zwickauer wurde mit einer falschen Microsoft-Hotline betrogen. Bild: Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Zwickauer wurde mit einer falschen Microsoft-Hotline betrogen.
Ein Zwickauer wurde mit einer falschen Microsoft-Hotline betrogen. Bild: Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa
Zwickau
Betrugsmasche in Zwickau: PC durch Schadsoftware gesperrt, falsche Microsoft-Mitarbeiterin will „helfen“
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil sein Computer gesperrt war, rief ein Zwickauer hilfesuchend die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Am Ende der Leitung warteten Betrüger.

Zwickau.

Kriminelle haben Donnerstag einen Zwickauer hinters Licht geführt. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp mitteilt, fiel der Mann auf eine angebliche Microsoft-Mitarbeiterin herein, nachdem sein Computer durch Schadsoftware gesperrt worden war. Er rief die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Die Betrügerin nahm unter seiner Beteiligung mehrere Überweisungen vor und forderte Guthabenkarten, um die Probleme zu beheben. Als sie nochmals eine vierstellige Summe verlangte, schöpfte der Mann Verdacht und legte auf. Zu spät, denn der Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich war bereits entstanden. Die Polizei warnt: Dritten keine persönlichen oder Bankdaten preisgeben. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
1 min.
Zeugensuche in Crimmitschau: Scheiben von Audi eingeschlagen, Kamera geklaut
In Crimmitschau wurde ein Pkw attackiert. Die Polizei ermittelt.
In Crimmitschau wurde ein geparkter Audi A3 aufgebrochen. Unbekannte schlugen Scheiben ein und stahlen eine Kamera. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Jakob Nützler
13.10.2025
1 min.
Schwerer Unfall auf der A 72 bei Zwickau: Harley-Fahrer im Krankenhaus
Die Polizei berichtet zum Autobahnunfall bei der A 72 bei Zwickau.
Ein 55-jähriger Motorradfahrer verlor am Sonntag auf der A 72 bei Niedercrinitz die Kontrolle und stürzte. Was die Polizei zu den Folgen mitteilt.
Jakob Nützler
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel