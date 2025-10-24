Betrugsmasche in Zwickau: PC durch Schadsoftware gesperrt, falsche Microsoft-Mitarbeiterin will „helfen“

Weil sein Computer gesperrt war, rief ein Zwickauer hilfesuchend die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Am Ende der Leitung warteten Betrüger.

Zwickau.

Kriminelle haben Donnerstag einen Zwickauer hinters Licht geführt. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp mitteilt, fiel der Mann auf eine angebliche Microsoft-Mitarbeiterin herein, nachdem sein Computer durch Schadsoftware gesperrt worden war. Er rief die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Die Betrügerin nahm unter seiner Beteiligung mehrere Überweisungen vor und forderte Guthabenkarten, um die Probleme zu beheben. Als sie nochmals eine vierstellige Summe verlangte, schöpfte der Mann Verdacht und legte auf. Zu spät, denn der Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich war bereits entstanden. Die Polizei warnt: Dritten keine persönlichen oder Bankdaten preisgeben. (nütz)