Betrunken 150 Meter rückwärts gefahren: Fahrerin prallt in Zwickau auf Auto

In der Nacht zum Sonntag ist eine Autofahrerin mit Alkohol im Blut auf ein parkendes Auto geprallt. Welche Konsequenzen ihr nun drohen.

150 Meter rückwärts gefahren und auf ein Auto geprallt ist in der Nacht zum Sonntag in Zwickau eine Nissan-Fahrerin (20). Wie die Polizeidirektion Zwickau auf Anfrage informierte, war die 20-Jährige gegen 2.40 Uhr auf der Motteler Straße in Richtung Christianstraße unterwegs gewesen. Aus unbekannten Gründen fuhr sie 150 Meter rückwärts und...