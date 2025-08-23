Betrunkener Autofahrer rammt Straßenlaterne in Zwickau: Führerschein weg

Ein Seat-Fahrer ist von der Straße abgekommen und mit einer Laterne zusammengestoßen. Bei einem Test kam heraus, dass er stark alkoholisiert war.

Seinen Führerschein losgeworden ist ein Seat-Fahrer (60), der am späten Freitagabend in Zwickau gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Laut Polizeidirektion Zwickau war der Mann auf der Schedewitzer Brücke Richtung Reinsdorf unterwegs gewesen und wollte nach rechts auf die Muldestraße abbiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und... Seinen Führerschein losgeworden ist ein Seat-Fahrer (60), der am späten Freitagabend in Zwickau gegen eine Straßenlaterne gefahren ist. Laut Polizeidirektion Zwickau war der Mann auf der Schedewitzer Brücke Richtung Reinsdorf unterwegs gewesen und wollte nach rechts auf die Muldestraße abbiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und...