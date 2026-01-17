Beute im Wert von über 4000 Euro: Ladendiebe räumen in Zwickau Regale leer

Zwickau
Erwischt worden sind am Freitag in Zwickau zwei Ladendiebe. Dabei kam heraus: Es war nicht ihre einzige Beute.
In einer Zwickauer Drogerie sind am Freitagabend zwei Ladendiebe aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Mitarbeiter gegen 17.40 Uhr, wie eine Frau (20) und ein Mann (30) größere Mengen von Artikeln in ihren Taschen versteckten. Daraufhin riefen sie die Polizei. Bei der Frau und dem Mann wurde Diebesgut im Wert von rund 600 Euro...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.