Bewegender Moment: Ein Jahr nach seinem Tod erklingt Thomas Richters „Aquarell“ im Zwickauer Robert-Schumann-Haus

Der Komponist und Lehrer prägte Generationen von Musikern in Zwickau. Ein Werk von ihm bringt das Publikum am Sonntagabend erneut zum Innehalten und lässt Erinnerungen lebendig werden.

Thomas Richter war eine feste Größe im Zwickauer Musikleben: Komponist, Lehrer, langjähriger Leiter des Robert-Schumann-Konservatoriums. Ein Jahr nach seinem Tod erklang am Sonntagabend in memoriam sein Stück „Aquarell" - emotionaler Höhepunkt des Auftaktkonzerts zum Festival „Kammer-Musik-Welten" im Robert-Schumann-Haus.