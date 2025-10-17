Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben

Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden beschädigt.
Bild: Daniel Würker
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden beschädigt.
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden beschädigt. Bild: Daniel Würker
Zwickau
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Redakteur
Von Sabrina Seifert
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.

Unbekannte haben mehrere Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen und dabei vermutlich die Königinnen getötet. Durch den Vorfall könnten in Zukunft 245.000 Bienen sterben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Bienenvolk überlebt ohne die tote Königin nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Täter seien zwischen...
