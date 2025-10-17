Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben

Zwickau
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Unbekannte haben mehrere Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen und dabei vermutlich die Königinnen getötet. Durch den Vorfall könnten in Zukunft 245.000 Bienen sterben, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Bienenvolk überlebt ohne die tote Königin nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Täter seien zwischen...
