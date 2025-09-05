Bier, Brot und Käse wie anno dazumal: Fest bei Zwickau lässt längst vergessene Aromen aufleben

Warum backt ein moderner Konditormeister aus Reinsdorf Brot wie aus dem 18. Jahrhundert? Weil am Herrenhaus Vielau ein Lehmofen nach historischem Vorbild steht. Der wird nur selten angefeuert. Zum Beispiel am Samstag.

Manchmal versuchen Kunden, schon an Brot zu kommen, solange es noch im Ofen backt. Sagt Konditormeister Michael Nötzold (37) aus Reinsdorf. Aber er grinst dabei. „Manchmal wollen Leute, dass wir ihnen Brot sichern, noch bevor es fertig ist“, sagt er. Doch wer am Samstag und Sonntag beim Herrenhausfest in Vielau Schwarzbierstange oder... Manchmal versuchen Kunden, schon an Brot zu kommen, solange es noch im Ofen backt. Sagt Konditormeister Michael Nötzold (37) aus Reinsdorf. Aber er grinst dabei. „Manchmal wollen Leute, dass wir ihnen Brot sichern, noch bevor es fertig ist“, sagt er. Doch wer am Samstag und Sonntag beim Herrenhausfest in Vielau Schwarzbierstange oder...