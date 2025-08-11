Bike-Begeisterte stellen in Kirchberg ihr Können unter Beweis

Zwickau
Reges Treiben herrschte am Freitag auf der Dirt-Bike-Strecke in Kirchberg. Dort sind Kinder und Jugendliche beim 2. Kirchberger Pumptrack-Battle und Best-Trick-Contest angetreten.
Auf der Dirt-Bike-Strecke in Kirchberg, die im letzten Jahr neu eingeweiht worden ist, hat es mit dem 2. Kirchberger Pumptrack-Battle und Best-Trick-Contest am Freitag ein spannendes Event für Bike-Begeisterte gegeben. Kinder und Jugendliche sind in verschiedenen Altersklassen angetreten und haben ihr Können auf der welligen Strecke und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.