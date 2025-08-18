Bilanz: Polizei sieht „störungsfreies“ Zwickauer Stadtfest

Ein Vorfall mit Reizgas, ein Pavillon-Diebstahl und mehrere Körperverletzungen registrierte die Polizei am Wochenende.

Zwickau.

Ein weitgehend „störungsfreies“ Zwickauer Stadtfest hat die Polizei am Montag bilanziert. Demnach seien im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten 14 Straftaten, zumeist Körperverletzungen, erfasst worden. Zudem gab es einen Vorfall mit Reizgas, zu dem die Zeugensuche weiter läuft. Und von Samstagabend bis Sonntagvormittag machten sich Unbekannte an einem Stand aus vier Pavillons zu schaffen, der am Muldeparadies hinter dem Schlossgrabenweg aufgestellt war. Sie stahlen einen Pavillon in Schwarz mit weißen Aufschriften „Alter Gasometer“ und sechs Sandsäcke. Auch ein asiatisches Kimono-Kleid in weißer Farbe mit Blumenaufdrucken fehlt seither. Der Stehlschaden beträgt circa 300 Euro. (kru) Zeugentelefon 0375 428102