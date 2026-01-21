MENÜ
Die Messe Bildung & Beruf war bereits in den vorigen Jahren stark besucht.
Die Messe Bildung & Beruf war bereits in den vorigen Jahren stark besucht. Bild: Ludmila Thiele/Archiv
Zwickau
Bildungsmesse in Zwickau als Plattform für Zukunftsgestalter
Von Lutz Kirchner
Ein breites Branchenspektrum erwartet Besucher der Messe in der Sparkassen-Arena. Von IT über Maschinenbau bis zu Gesundheitswesen und Einzelhandel ist vieles dabei. Was noch geboten wird.

Unternehmen und Bildungseinrichtungen präsentieren sich auf der Messe Bildung & Beruf in Zwickau. Die Veranstaltung in der Sparkassen-Arena findet am Samstag, dem 31. Januar, und Sonntag, dem 1. Februar statt. Zielgruppe sind junge Menschen und Fachkräfte, die sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren möchten. Thematisiert...
