Bildungsmesse in Zwickau als Plattform für Zukunftsgestalter

Zwickau
Ein breites Branchenspektrum erwartet Besucher der Messe in der Sparkassen-Arena. Von IT über Maschinenbau bis zu Gesundheitswesen und Einzelhandel ist vieles dabei. Was noch geboten wird.
Unternehmen und Bildungseinrichtungen präsentieren sich auf der Messe Bildung & Beruf in Zwickau. Die Veranstaltung in der Sparkassen-Arena findet am Samstag, dem 31. Januar, und Sonntag, dem 1. Februar statt. Zielgruppe sind junge Menschen und Fachkräfte, die sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren möchten. Thematisiert...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.