Ab 6. Oktober werden die Biotonnen im Landkreis Zwickau ausgespült.
Ab 6. Oktober werden die Biotonnen im Landkreis Zwickau ausgespült. Bild: Marcus Richter/Archiv
Zwickau
Biotonnen im Landkreis Zwickau werden gereinigt
Redakteur
Von Michael Brandenburg
In der Zeit vom 6. Oktober bis 29. November sollen alle vom Landkreis aufgestellten Biotonnen mit einem Spezialfahrzeug gewaschen werden.

Westsachsen.

Die diesjährige Biotonnenreinigung im Landkreis Zwickau beginnt am 6. Oktober. Wie das Landratsamt ankündigt, sollen bis zum 29. November alle vom Landkreis aufgestellten Biotonnen nach der Leerung mit einem Spezialfahrzeug gewaschen werden. Zusätzliche Gebühren fallen dafür nicht an. Die Entleerung der Biotonne kann bis spätestens einen Werktag vor dem regulären Termin unter www.landkreis-zwickau.de/abfall-online oder unter 0375 440226600 angemeldet werden. Am Entleerungstag ist die Tonne bis 7 Uhr bereitzustellen und bis nach dem Waschgang stehen zu lassen. Dieser erfolge in der Regel spätestens am nächsten Tag. (mib)

Weitere Informationen und Termine unter www.landkreis-zwickau.de/biotonnenreinigung

