Biryani statt Roster und Schnitzel: Neues Lokal eröffnet in Zwickauer Innenstadt

Ein junges Paar möchte in der früheren Filiale der „Glückauf“-Fleischerei in Kürze ein Restaurant namens „Biryani Ecke“ eröffnen. Was sich hinter dem exotischen Wort Biryani verbirgt.

Ali Raza (33) und Roula Hasan (19) stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr neues Lokal in Zwickau. „Biryani Ecke“ soll es heißen und sehr bald an der Äußeren Plauenschen Straße 1 eröffnen. Dort, wo viele Jahre die „Glückauf“-Fleischerei eine Filiale hatte. Die Speisen sollen jedoch viel exotischer sein als Roster, Schnitzel... Ali Raza (33) und Roula Hasan (19) stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr neues Lokal in Zwickau. „Biryani Ecke“ soll es heißen und sehr bald an der Äußeren Plauenschen Straße 1 eröffnen. Dort, wo viele Jahre die „Glückauf“-Fleischerei eine Filiale hatte. Die Speisen sollen jedoch viel exotischer sein als Roster, Schnitzel...